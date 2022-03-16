الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. رحمة أحمد الأم البديلة في «الكبير أوي»

رحمة احمد في الكبير
رحمة احمد في الكبير

تواصل الفنانة الشابة رحمة أحمد، تصوير دورها في الجزء السادس من المسلسل الدرامي «الكبير أوي»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022. 

وتجسد رحمة أحمد دور "زادة" ابنة عم الكبير والتي تتزوج منه بعد فقد الكبير لزوجته "هدية" وتلعب رحمة دور الأم البديلة لأبناء الكبير العترة وجوني ويحدث بينها وبين أبناء الكبير العديد من المفارقات. 

وقالت رحمة أحمد، لـ«الدستور» إن دورها بالعمل به رسالة ويحمل لمحة كوميدية كبيرة وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور. 

وأعلنت قناة "ON" عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري ضمن الموسم الرمضاني 2022، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي» مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة و كبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغييرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية على مدار 5 أجزاء.

رحمة أحمد الفنانة الشابة رحمة احمد رحمة احمد الكبير الجزء السادس مسلسل الكبير مسلسلات رمضان 2022

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وائل لطفي

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