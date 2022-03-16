ضبط 1308 قضية تموينية متنوعة للمضبوطات 101 طن

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة استهدفت ضبط الأسواق وفرض الرقابة على الأسعار، والجودة على المنتجات.

أسفرت الحملات عن ضبط 1308 قضية تموينية متنوعة من بينهم 14 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات أكثر من 101 طن سلع غذائية، 9600 عبوة، 3 قضايا حجب مواد بناء بإجمالى مضبوطات «4831 طن حديد تسليح، 8 طن أسمنت».

وضبط 3 قضايا بيع بأزيد مواد بناء بإجمالى مضبوطات 80 طن حديد تسليح، أكثر من 100 طن أسمنت، 76 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت أكثر من 133 طن، 263 عبوة، 14 إسطوانة، 720 رغيف.

وضبط 8 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 6 طن، 49900 لتر، 1752 عبوة، 400 إسطوانة، بإجمالى مضبوطات أكثر من 5260 طن، 11615عبوة، 414 إسطوانة، 49900 لتر، 720 رغيف.