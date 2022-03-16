نقابة المحامين بالأقصر تفتتح 4 استراحات بمجمع المحاكم غدا

تفتتح نقابة محامي الأقصر برئاسة النقيب الدوشي شاكر، غدا الخميس، 4 استراحات للسادة المحامين بمجمع محاكم الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانتها وتطويرها، وذلك بحضور الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة الأقصر.

وقال الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، أنه تم عمل تجديد شامل لغرف النقابة بمجمع المحاكم، ومحكمة أرمنت، من تركيب حوائط خشبية، ودهانات، بالإضافة إلى تجديد وتطوير شبكة الكهرباء بالكامل، وتجديد أعمال السباكة، وتزويد الغرف بالتكييفات استعدادا لفصل الصيف، كما تم تزويد الغرف بفرش وأثاثات جديده، وكل ما يلزم لتكون بالشكل الذي يليق بالسادة محامي الفرعية.

وأكد نقيب محامي الأقصر، أن النقيب العام يولي أهمية كبيرة لتطوير كافة غرف المحامين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى صرفه كافة الموارد المالية اللازمة لتجديد وتطوير استراحات السادة المحامين بالمحافظة.

فيما أضاف خالد خضري عضو مجلس النقابة الفرعية، أنه تم الإنتهاء من تطوير غرف المحامين بمجمع المحاكم، وأصبحت جاهزة لاستقبال السادة المحامين، مؤكداً أن مجلس النقابة الفرعية بالأقصر يعمل جاهدا لتلبية كافة احتياجات المحامين وتوفيرها وذلك بالتعاون مع مجلس النقابة العامة.

فيما خاطبت إدارة العلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية، رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لإخطاره بفتح مركز لدعم الممولين فنيا وذلك لتقديم المساعدة والتسهيل على المحامين في تقديم اقراراتهم الضريبية، وذلك طوال أيام الأسبوع، بمقر نادي وزارة المالية، بكورنيش نيل العجوزة.

وجاء في الخطاب: نحيط سيادتكم علما بأن الدكتور معالي وزير المالية والأستاذ رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد وافق على فتح مركز لدعم الممولين فنيا في تقديم الإقرار الضريبي تحت إشراف مستشار رئيس المصلحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر نادى وزارة المالية، ويسعدنا مساعدة واستقبال السادة المحامين لتقديم الإقرار الضريبي طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، بمقر نادى وزارة المالية، 79 كورنيش النيل العجوزة أمام السيرك القومي.