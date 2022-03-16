مهند الدسوقي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل أول فيلم عربي عن كورونا

أعرب المخرج مهند الدسوقي، عن سعادته الشديدة، لتحضيره أول فيلم عربي عن فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم في شهر يناير لعام ٢٠٢٠، وهو فيلمه القصير الجديد الذي أطلق عليه اسم (خطأ ٤٠٤).

وقال لـ"الدستور": "أنا مبسوط جدًا للفيلم ومتحمس إنه يطلع للنور ويعجب الناس خاصة إنه هيتكلم عن واقع الكل كان عايشه في فترة عصيبة وقدرنا نتخطى كل هذا بفضل الله ومن ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف الدسوقي: "إن شاء الله سيتم البدء في تصوير الفيلم في شهر مارس الجاري"، متابعًا: "العمل معمول بشكل مختلف ويتحدث عن الواقع الذي نعيشه الأيام الحالية، ومدى الإنجازات التي حققتها مصر في الحفاظ على مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا، ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفيروس بمساعدة الحكومة".

ولفت المخرج مهند الدسوقي، إلى أن "الفيلم سيكون من بطولة وجوه جديدة لإتاحة فرص للمواهب الصاعدة، ومنهم زياد محسن وشروق محمد ومحمد مسعد والطفل زياد جمعه و وشريف عمارة وغيرهم من الأبطال".

وأشار المخرج مهند الدسوقي، إلى أنه سيوجد كثير من المفاجأت في ذلك العمل، مع وجود أعمال تحتوي على الخدع البصرية، من قِبل مي أسامة، ومازن علي في أعمال الموسيقى التصويرية، والفيلم من تأليف وإخراج مهند الدسوقي.

واختتم المخرج مهند الدسوقي، حديثه قائلًا: "الفيلم سيشارك في بعض المهرجانات المهمة في مصر وخارجها وسيعرض سوشيال ميديا".