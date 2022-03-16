الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 191 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفين بالأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

 قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات 16 عاملا، ورثة عاملان مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالي 12 ألفاَ و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و 498 جنيهاً.

 وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة معاشات وورثة المتوفين، فضلا عن مستحقات 16 عاملا بالأردن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وقال الملحق  العمالي طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى "سالم.ر.م.ع" ، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتم إنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات ورثة المواطن المتوفى "وهبي.ت.ح" ، بحصول أرملة وابنة المواطن المتوفى، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي  196  دولار شهريا، ما يعادل 3 آلاف و70 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد دفعة واحـدة بإجمالي 4618 دولاراً،  ما يعادل 72 ألف و450 جنيه تقريبا.

وحصل ورثة المواطن المتوفى "عاصم.ح.أ" على معاش شهري  من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 44 دولاراً شهريا، ما يعادل 685 جنيها شهريا  تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد كدفعة واحدة بإجمالي 394  دولاراً  ،  ما يعادل 6 آلاف و183 جنيها تقريبا.

وأضاف  الملحق العمالي أنه تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد.ح.أ.ع" ، دفعة واحدة بقيمة 419  دولاراً بما يعادل تقريبا 6570  جنيه تقريبا ، وذلك كونه غادر الأردن نهائيا وله اشتراكات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقام المكتب بحل شكوى عمالية جماعية لـ 15 مواطنين مصريين يعملون في محطة تزويد وقود سيارات، وذلك بتحصيل مستحقاتها المالية بقيمة إجمالية 6535 دولار ، ما يعادل 102 ألف و540 جنيها مصريا تقريباً، كما تم استرداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.

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