الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تؤجل مناقصة طرحتها أمس لتوريد الدواجن

الدواجن
الدواجن

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية تأجيل جلسة فض المظاريف لمناقصة الدواجن المجمدة وأفخاذ الدواجن المجمدة رقم ١ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ لتصبح يوم الاحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ بدلا من يوم الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢.

وأعلنت الهيئة عن تعديل فترات الوصول لتصبح فترتين، الأولى من ١ إلى ٣٠ أبريل، والثانية من ١ إلى ٣١ مايو، وباقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط المتاحه بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

كانت قد أعلنت التموين تطرح مناقصة لتوريد ١٥٠٠ طن دواجن مجمدة مستوردة

وأعلنت هيئة السلع التموينية عن مناقصة عامة عالمية رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ لتوريد دواجن كاملة واتخاذ دجاج مجمدة مستوردة من إنتاج حديث من مناشيء ومجازر معتمدة لدى السلطات المصرية.

برنامج الوصول من ١-١٥/٤ من ١٦-٣٠/٤/٢٠٢٢ ، من ١-١٥/٥ من ١٦-٣١/٥/٢٠٢٢.

حد أدنى للكميات ١٠٠٠ طن للدواجن الكاملة و٥٠٠ طن لافخاذ الدواجن.

طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

 

مارس دواجن كاملة مواصفات القياسية الدواجن المجمدة لشروط والمواصفات طرح مناقصة هيئة السلع التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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