الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شرح درس صيغ المبالغة بـ«عربي» الشهادة الإعدادية على قناة مدرستنا

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

بثت قناة مدرستنا ٢، للشهادة الإعدادية شرح درس "صيغ المبالغة" بمادة "اللغة العربية".

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعالوا نتعرّف سوياً، طلاب "الصف الثالث الإعدادي"، من خلال هذا الفيديو على العلاقة بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة، مع أمثلة توضيحية لنفهمها بسهولة، وذلك في درس "صيغ المبالغة"، مادة "اللغة العربية"

https://fb.watch/bNp4C2xsQt/

 وطالبت القناة، انه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك:

https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا.

محافظة تعليم التعليم الفنى وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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