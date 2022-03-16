الاستعلام عن صحة مصابين فى حريق منزل بالعاشر من رمضان

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن صحة شقيقين مصابين باختناق في حريق بمنزلهما بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول "مينا ب ع" 3 سنوات وشقيقه "بيتر" عامين مصابين باختناق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزلهما بالحى الرابع عشر بمدينة العاشر من رمضان، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات الأولية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.