الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال أسرة ضحية سائق بأوسيم: المتهم ذبحه ورماه في ترعة

اسعاف
اسعاف

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة قتل سائق لصديقه لسرقته في أوسيم، واستمعت لأقوال أسرة الضحية.

وقالوا أسرة المجني عليه تغيب علينا أسبوع فأبلغنا الأجهزة الأمنية التي عثرت عليه مذبوحًا وملقى في ترعة، وتبين أن المتهم يعمل معه في موقف السيارات بشبرا الخيمة منذ سنوات، واستدرجه طمعًا في سرقة الأتوبيس الذي يعمل عليه، حيث ذبحه من رقبته، إضافة إلى طعنه عدة طعنات متفرقة بجسده ثم دهسه بالأتوبيس، ليتأكد من وفاته واستولى على الأتوبيس وفر هاربًا. 

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية سائق بتغيب نجلهم منذ أيام عند المنزل.

وأضافت أهلية المجني عليه، أن نجلهم يعمل على أتوبيس أجرة من الدائري لمنطقة بهتيم، بالبحث والتحري تبين العثور على جثمان المجنى عليه ملقى بالطريق العام بمنطقة الوسيم بالجيزة، وبه جرح ذبحي بالرقبة.

بالتنسيق بين مديرتي أمن القليوبية والجيزة، تم كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه الذي ذبحه، وألقى جثته بالطريق ثم دهسه بالأتوبيس ليتأكد من وفاته، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

شقيقة دهس الأتوبيس راح ضحية سرقة الأتوبيس جميع الأسرة غدر ا

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وائل لطفي

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