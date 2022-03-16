النيابة تستعلم عن صحة 6 مصابين في تصادم سيارتين بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن صحة 6 مصابين في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى نقل على طريق بلبيس سيكم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى نقل علي طريق بلبيس سيكم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي،لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.