الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن صحة 6 مصابين في تصادم سيارتين بالشرقية

حادث
حادث

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن صحة 6 مصابين في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى نقل على طريق بلبيس سيكم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى نقل علي طريق بلبيس سيكم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي،لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

6 أشخاص سحجات كدمات جروح متفرقة تصادم سيارة سوزوكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

القاهرة تفتتح 10 معارض وتخصص خطا ساخنا لمواجهة تلاعب التجار

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

كم قلبا فطر بغيابك؟.. «القباج» تنعى أنيسة حسونة بكلمات مؤثرة

نيفين جامع: الوزارة أعدت قائمة بـ83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

سفير فلسطين بالقاهرة يستقبل وفدًا حقوقيًا برئاسة أمين عام اتحاد المحامين العرب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست