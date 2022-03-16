الملا: قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة للاستثمار فى العنصر البشرى

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة، تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشرى وإعداد الكوادر المتميزة وتوفير التدريب اللازم للعاملين، من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي يعمل على إعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة بشكل مستمر والاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح اليوم الأربعاء على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "شل مصر" والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لدمج برنامج "شل" التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات، في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وإعداد قادة المستقبل، بالإضافة إلى استغلال البرنامج في تدريب موظفي الأكاديمية وتنمية قدراتهم.

وأشاد الوزير بالتعاون بين "شل مصر" والأكاديمية الوطنية للتدريب، التي استطاعت تحقيق نجاح لافت للنظر، خلال فترة وجيزة، منذ إنشائها في أغسطس 2017، واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق طفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة من المحاضرين من ذوي الخبرات العلمية والأكاديمية في مختلف المجالات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن مذكرة التفاهم مع "شل مصر" تأتي كاستمرار للنجاح الذي شهده كل من برنامج "شل"، الذي تم تنفيذه للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وورشة العمل الموسعة التي نظمتها "شل مصر" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تلك الفعاليات التي كان من شأنها تنمية مهارات التفكير المعاصر والإبداعي لمواجهة تحديات التغيير في المؤسسات المختلفة.

كما أثنت راغب على مستوى المتدربين من العاملين بوزارة البترول، مُشيدة بالدور الذي يقوم به وزير البترول والوزارة في الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بتدريب الكوادر القيادية كعامل أساسي للتطوير.

من جهته، قال خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر: “إن عنصر الشباب من أهم العناصر المحركة والداعمة والمتفاعلة مع عملية التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية مصر2030، وبدونهم لا يمكن لأي تعمير أو بناء أو تقدم أن يأخذ مكانه في المجتمع، فهم بمثابة القوة الدافعة التي تدفع عجلة التقدم إلى الأمام، مشيراً إلى أن استراتيجية "شل مصر" كمستثمر مسئول حريصة على المشاركة في برامج الاستثمار المجتمعي التي تولي اهتماماً كبيراً بإعداد الكوادر الشابة وتنمية مهاراتها لتصبح قادة المستقبل.