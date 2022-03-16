الاستعلام عن صحة 3 مصابين في انهيار سقف منزل بسوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة أشخاص مصابين بجروح وكدمات متقرقة بالجسم، إثر سقوط جزء من سطح المنزل.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده سقوط جزء من سطح منزل مسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل، ووجود مُصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط قطع خشبية وأفلاك النخيل والبوص والجريد أعلى سطح منزل ملك المدعو “عامر. ع. ر - ٤٠ عامًا - عامل”، والمنزل مُشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، وتعلوه غرفة مُقامة بالطوب الأبيض، وسقطت أجزاء من السقف؛ ما أدى إلى إصابة كل من “صابرين. ع. ع - 20 عامًا - ربة منزل، مصابة بجرح سطحي في الأنف وكدمات في الساق الأيسر، ونجلها “زياد. ا. ع - عامين”، مصاب باشتباه كسر في الساق الأيمن وجرح سطحي بفروة الرأس، و"ميادة. ب. ع - 11 عامًا - تلميذة"، مصابة بجرح سطحي في الجبهة وكدمات بفروة الرأس وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى المركزي لتلقي للعلاج.

وبسؤال المُصابة الأولى، أفادت بأن سبب الحادث، هو الرياح الشديدة التي أثرت على المنزل، ونتيجة لكون السقف قديم ومسقوف بسعف النخيل والعروق الخشبية، سقط جزء من السطح على رؤوسهم، ما أدى إلى إصاباتهم بالإصابات المنوه عنها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.