الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشفى بهية توعي طلاب ألسن عين شمس بمرض سرطان الثدي 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

نظم قطاع التعليم و الطلاب و قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع مستشفى بهية، ولجنة الجوالة باتحاد طلاب الكلية، ندوة بعنوان التوعية بمرض سرطان الثدى، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الندوة أشارت الدكتورة ياسمين محمد جميل، أخصائي الأشعة التشخيصية والداخلية بمستشفى بهية، لأهم  أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي مثل ظهور تكتل في الثدي أو إحمرار الجلد وأي تغيرات قد تظهر بالعين المجردة، واستطردت حديثها مشيرة إلى طرق الوقاية للتقليل من نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي،  ومن أهمها اتباع أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة والابتعاد عن تناول الكحوليات أو التدخين وللوصول إليى وزن مثالي. 

واستعرضت طرق الفحص الذاتي للسيدات لللطمئنان علي أنفسهن، وأكدت علي أنه يجب علي أي سيدة وصلت لعمر الأربعين أن تتوجة إلي مستشفى بهية لإجراء الفحص مرة كل عام لاكتشاف المرض مبكراً وعلاجه قبل أن تتقدم الحالة وتصل نسبة الشفاء إلى 98%، كذلك علي من لهم تاريخ إصابة في العائلة لمرض سرطان الثدي أن يتوجهوا لإجراء الفحوصات من 10 سنين أصغر من سن القريبة عند التشخيش بحد أدنى 30 سنة.

كما تناولت نورهان هاني أخصائي العلاقات العامة ومسئولة ندوات التوعية بمستشفى بهية تاريخ إنشاء المستشفي واختيار إسمها؛ وأرجعته إليى السيدة بهية من عائلة عثمان أحمد عثمان التي توفت بمرض سرطان الثدي، لذلك تم إنشاء مبنى المستشفى على أرض كانت تسكنها. 

وأشارت إلى أن الإحصائيات العالمية تؤكد  أن سيدة من كل ثمان سيدات معرضه الإصابة بالمرض، لذلك فإن إدارة المستشفي تجوب محافظات الجمهورية لتوعية سيدات مصر للإكتشاف المبكر للمرض وعلاجه.

كما أستعرضت وحدات المستشفى وأساليب العلاج والرعاية التي توفرها للسيدات، وأكدت على أنه لا نطلق علي السيدات اللاتي يتعالجن ببهية مريضات؛  بل محاربات لأنهم يحاربون عدو لعين وهو سرطان الثدي.

 

الداخلية شئون التعليم والطلاب العلاقات العامة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فحوصات عين شمس

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فى فقه الأزمة

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