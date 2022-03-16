الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقاطعة جيلين الصينية تفتتح 6 مستشفيات مؤقتة وسط عودة ظهور كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

بدأت مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، التي تضررت بشدة من عودة ظهور كوفيد-19، في استخدام ستة مستشفيات مؤقتة، حسبما قالت السلطات المحلية .

وقال تشانج لي نائب مدير لجنة الصحة بمقاطعة جيلين، إن هناك خمسة مستشفيات في مدينة جيلين، المنطقة الأكثر تضررا، إلى جانب بناء مستشفى في تشانغتشون حاضرة المقاطعة.

وإلى جانب سبع مؤسسات طبية تم إخلاؤها للتعامل مع الوضع بعد عودة ظهور المرض، هناك أكثر من 20000 سرير متاح لحالات الإصابة بكوفيد-19 في المقاطعة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الاثنين 3507 حالات جديدة منقولة محليا، منها 3076 حالة في مقاطعة جيلين.

الصين مستشفيات الصينية الوضع كورونا

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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