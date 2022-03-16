السفارة الروسية بواشنطن: العقوبات الأمريكية تدفع العلاقات الثنائية لطريق مسدود

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان لها، نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء: إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الأفراد الروس تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود أشد عمقا.

وأضافت السفارة الروسية: "يستمر هذا العمل العدائي الجديد في دفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى مأزق أعمق. ويمنع الحفاظ على عدد قليل من قنوات التفاعل والتعاون بين الدولتين".

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء الأربعاء، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية:بطريقة أو بأخرى، ستكون هناك أوكرانيا في مرحلة ما لن يكون فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وتابع: ستكون هناك أوكرانيا مستقلة بشكل أطول بكثير من وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف: تعمل واشنطن على الحد من الحرب عبر وسيلتين هما الدعم الذي تقدمه إلى أوكرانيا يوميا، وممارسة الضغوط على روسيا بصورة يومية أيضا معربا عن أمله في أن ينتهي الموت والدمار في أوكرانيا عاجلا وليس آجلا.

يأتي هذا فيكا قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد طلبت 10 مليارات دولار أخرى للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور المدونة إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل، وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدًا سريعًا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو إدارة بايدن مساعدي الكونجرس، أن طلباتهم ستشمل 3.5 مليار دولار للبنتاجون، و2.9 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، حيث تسبب الهجوم الروسي في فرار أكثر من مليون لاجئ أوكراني من بلادهم.