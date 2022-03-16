افتتاح معرض «أهلا رمضان» للبيع بأسعار مخفضة فى دمياط الجديدة

افتتح اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط، معرض “أهلا رمضان” بدمياط الجديدة والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط بحضور محمد فايد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأيمن يوسف رخا نائب ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسمير شطا سكرتير عام الغرفة، ومحمد سامي سليمان أمين صندوق الغرفة، وأحمد أمين أمين عام الغرفة التجارية، والسيد شعير عضو مجلس إدارة الغرفة ، ومحمد البنا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحمد والي مستشار الغرفة التجارية، و وليد الشناوي الشؤون الاقتصادية والعاملين بالغرفة القائمين بالاشراف علي المعرض محمد الغباش.

‏

‏و تم إتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة ( كلنا واحد ) لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من اليوم 15 /3 /2022 وحتى يوم 13 /4 /2022 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق حيث ضم المعرض عدد كبير من العارضين من كبرى الشركات ٤٠ عارض وكان الإقبال كبير من المواطنين علي زيارة المعرض وشراء احتياجاتهم مع بداية افتتاح المعرض دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، حيث تتضمن تلك الأعمال وضع الطبقة الرابطة ببعض قطاعات الطريق، والتى جاءت بعد إنتهاء فترة الأمطار، تمهيدًا لاستكمال عملية الرصف بالأسفلت، وبالتوازي مع عمليات تطوير الجزيرة الوسطى.

وأكدت "محافظ دمياط" على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، نظرًا لأهمية هذا المحور الذى يربط بين مناطق مختلفة بالمدينة، والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية خلال عملية التنفيذ.

وشهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدمًا"، والذى نظمته منظمة العمل الدولية "ILO" بالشراكة مع شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول، مساء اليوم الثلاثاء بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية وبرايد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس بكندا ومحمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر وممثلين عن الجانبين.