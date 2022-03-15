مطرانية ملوي تحذر الأقباط من أي ادعاءات حول ظهورات العذراء

أعلن المجلس الإكليريكي بمطرانية ملوي بالكنيسة الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أن هناك عدة ادعاءات تداولت على مواقع التواصل بشأن ظهورات لقدّيسين وشهداء، مؤكدة أن السيد المسيح لم يترك وصايا ناقصة ليظهر مرة أخرى ليكملها.

أضاف المجلس الإكليريكي المحلي لمُطرانية ملوي أن ما نسب للسيد المسيح في الرؤى والظهورات المزعومة لم يضف جديداً إلى تعاليمه وما جاء في الكتاب المقدس، لافتًا إلى أن الظهورات مثلها مثل المعجزات الخاصة بالتكلم بالألسنة هى غالبًا تكون لغير المؤمنين.

أوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية تدقق في الاعتراف بالظهورات السمائية ولا تقبل تصديق أي ما يقال عنها انها رؤى لأنها تعلمت أن تمتحن الأرواح لذلك تشكل لجان كنسية لتقصي الحقائق حول صحة أي ظهورات سواء للعذراء مريم أو القدّيسين خشية أن تكون هذه حيل شيطانية مضللة، مؤكدة أن الكنيسة تؤمن في كل وقت أن المسيح موجود كل يوم على مذبح الكنائس لكل ابنائه.

واختتم بيانه قائلاً:"الكنيسة أصدرت هذا التنويه حرصًا منها على أولادها لكي لا ينساقوا وراء هذه الادعاءات التي لا يقرها الكتاب المقدس ولا تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبروح المحبة تنصح الكنيسة أصحاب هذه التعاليم بمراجعة أنفسهم وأفكارهم والالتزام بتعاليم الإنجيل.