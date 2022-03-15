الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم سوهاج» يكرم الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

كرم الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الثلاثاء، الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بإدارة دار السلام التعليمية التي نظمتها المديرية بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.

وأكد وكيل التعليم بسوهاج، على ضرورة الاهتمام بمستوى تحصيل جميع الطلاب وتقديم أوجه الدعم للطلاب المتفوقين لتحقيق أعلى مستوى من المنافسة الشريفة بين الطلاب في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية بما يخدم العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بإدارة دار السلام التعليمية، بحضور اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج وحمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بالمديرية وأمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بسوهاج.

حزب طلاب وزارة تعليم محافظة معرض سوهاج

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