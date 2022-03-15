إزالة 8 عقارات بسور مجرى العيون وتسكين 32 أسرة بـ«كومبوند الخيالة» (صور)

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الإخلاء والإزالات والتسكين الجارية بمناطق “السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة”بنطاق حى مصر القديمة.

وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، إلى أنه تم إزالة 8 عقارات بإجمالي 32 أسرة مستحقة ليبلغ إجمالي العقارات التي تم إزالتها منذ انطلاق أعمال الإخلاء 70 عقارً بإجمالي 242 أسرة مستحقة تم تسكينهم بوحدات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة بـ"كومبوند الخيالة" بحي البساتين بعد مراجعة الأوراق الخاصة بكل مواطن للحصول على الوحدات البديلة.

تأتي أعمال إخلاء أحياء مصر القديمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء مجتمعات عمرانية تستقبل قاطني العشوائيات بالتوازي مع الانتهاء الكامل من العشوائيات المهددة بمحافظة القاهرة، ضمن خطة عمل أجهزة الدولة بجعل محافظة القاهرة عاصمة ثقافية للدولة المصرية بعد تدشين العاصمة الإدارية.