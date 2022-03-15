الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 عقارات بسور مجرى العيون وتسكين 32 أسرة بـ«كومبوند الخيالة» (صور)

تسكين ٣٢ اسرة حديدة
تسكين ٣٢ اسرة حديدة من قاطني سور مجرى العيون بالخيالة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الإخلاء والإزالات والتسكين الجارية بمناطق “السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة”بنطاق حى مصر القديمة.

IMG-20220315-WA0031

وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، إلى أنه تم إزالة 8 عقارات بإجمالي 32 أسرة مستحقة ليبلغ إجمالي العقارات التي تم إزالتها منذ انطلاق أعمال الإخلاء 70 عقارً بإجمالي 242 أسرة مستحقة تم تسكينهم بوحدات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة بـ"كومبوند الخيالة" بحي البساتين بعد مراجعة الأوراق الخاصة بكل مواطن للحصول على الوحدات البديلة.

IMG-20220315-WA0032

تأتي أعمال إخلاء أحياء مصر القديمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء مجتمعات عمرانية تستقبل قاطني العشوائيات بالتوازي مع الانتهاء الكامل من العشوائيات المهددة بمحافظة القاهرة، ضمن خطة عمل أجهزة الدولة بجعل محافظة القاهرة عاصمة ثقافية للدولة المصرية بعد تدشين العاصمة الإدارية.

IMG-20220315-WA0033
سور مجرى العيون إزالة عشوائيات القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد

مصرع 4 من أسرة واحدة فى حريق بقرية مسهلة بالغربية

مستفيدون من حملة طرق الأبواب لتطعيمات كورونا يتحدثون لـ«الدستور»: «بتيجي لحد الناس»

مصدر أمنى ينفى مزاعم قنوات الإرهابية بوجود تجمعات للمواطنين فى البراجيل

«تحيا المرأة المصرية».. رائدات أعمال لـ«الدستور»: تجاوز الصعوبات أولى خطوات تحقيق الذات

حصاد أنشطة وزارة التخطيط.. 40 مليار جنيه مخصصات للدعم التمويني و15 سيارة خدمة تكنولوجية للشهر العقاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست

إضراب عام فى النقب احتجاجًا على استشهاد أحد الشبان برصاص الاحتلال

وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى