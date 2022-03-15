تأجيل الانتخابات البرلمانية فى الصومال

لم تستكمل الصومال انتخابات الغرفة السفلى للبرلمان التي كان مقررا أن تنجَز الثلاثاء، في إرجاء جديد للاستحقاق المؤجل منذ أكثر من عام، والذي يفترض أن يفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.



والشهر الماضي أرجأت الحكومة الصومالية إلى 15 مارس مهلة اختيار أعضاء الغرفة السفلى في البرلمان (مجلس النواب أو مجلس الشعب)، وهي لم تصدر حتى مساء الثلاثاء أي بيان بهذا الشأن.



والثلاثاء أنجزت ولايتا جنوب الغرب وغلمدغ الاستحقاق، لكن الانتخابات لم تجرَ في ولايات جوبالاند (أرض جوبا) وهيرشابيل وبونتلاند (أرض البنط) علما بأن عدد المقاعد الشاغرة يبلغ 39 من أصل 275 تتألف منها الغرفة السفلى في البرلمان، وفق بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.



وأشادت السفارة الأميركية في الصومال في تغريدة بقادة ولايتي جنوب الغرب وغلمدغ "لالتزامهم بمهلة 15 مارس".



وأعربت السفارة عن "خيبة أملها" لانقضاء مهلة إنجاز الاستحقاق "المفصلي" في الولايات الثلاث الأخرى.



وأعلنت السلطات الانتخابية في بونتلاند، أن الانتخابات لاختيار ستة نواب عن الولاية لا تزال مقاعدهم شاغرة، ستجرى الجمعة.



ويشكل إنجاز الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب خطوة أساسية نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد.



وتأخر هذا البلد الفقير الواقع في القرن الأفريقي أكثر من عام في إجراء العملية الانتخابية على خلفية التوتر في رأس الدولة بين الرئيس محمد عبدالله محمد المعروف بفرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبل.



انتهت ولاية فرماجو الذي تولى الرئاسة منذ عام 2017، في 8 فبراير 2021 دون التوصل الى اتفاق مع القادة الإقليميين حول الانتخابات التي تجري في الصومال وفقا لنظام معقد وغير مباشر، وكان الإعلان منتصف ابريل عن تمديد ولايته لمدة عامين قد أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.



في بادرة تهدئة كلف فرماجو روبل تنظيم الانتخابات، لكن التوترات بين الرجلين ازدادت لاحقا.



مطلع يناير، توصل روبل والقادة الإقليميون إلى اتفاق لاستكمال الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير وأكد فرماجو دعمه لهذه الاتفاقية. واستكملت انتخابات مجلس الشيوخ نهاية عام 2021.