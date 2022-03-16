سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

يتسأل الكثير من التجار في الأسواق المصرية والمستهلكين حول سعر طن الحديد، حيث وصل سعر الحديد إلى الاستقرار في السوق المحلية اليوم الأربعاء، إلى نفس القيمة السعرية لها، طبقا لقوائم الأسعار المعلنة في المصانع، وسط الاستمرار المستمر لحالة الركود الكبير بحركة البيع وحركة الطلب بسوق الحديد بمصر، وتنتشر حالة من الانتظار والمراقبة لاستمرار اتجاه الأسعار المعادن، لارتفاعه في البورصة العالمية، وخاصة عقب زيادة سعر النفط والغاز، لتأثره بالأزمة السياسية بين دولة روسيا ودولة أوكرانيا.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء

تستعرض «الدستور» سعر طن الحديد للمستهلك في مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022.

السعر لطن الحديد:

طن حديد عز 17000 جنيها.

طن بشاى 15500 جنيها

طن المصريين 16900 جنيها

طن المراكبي 17500 جنيها

طن الجيوشي 15000 جنيهًا

طن الجارحي 17500 جنيهًا

طن السويس للصلب 16900 جنيهًا

سعر حديد عز اليوم

سجل حديد عز اليوم الأربعاء، ارتفاعًا عند 17,000 جنيها للطن، ويكون شامل 14% من الضريبة للقيمة المضافة، وهو يكون من المصانع الأعلى إنتاجية بداخل الأسواق.

سعر حديد الجارحي للصلب اليوم الأربعاء

وبينما استقر سعر الحديد الجارحي اليوم الأربعاء عند 17,500 جنيها للطن.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم

وأما سجل سعر حديد بشاي، اليوم الأربعاء نحو 16,100 جنيهًا لكل طن، بعد إعلان ارتفاع السعر خلال الشهر الحالي، ليكون الأعلى سعراً في الأسواق، ويكون شامل 14% من الضريبة للقيمة المضافة.

سعر طن حديد السويس للصلب

بينما وثبت أسعار حديد السويس للصلب، حيث سجل سعر كل طن اليوم 16,900 جنيها.

سعر حديد المراكبي للصلب اليوم

وحدث ارتفاع في سعر حديد المراكبي، بمقدار 1550 جنيها، ليصبح سعر الطن 17,500 جنيهًا، ويكون شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن حديد المصريين اليوم

وأعلن حديد المصريين عن الزيادة في السعر أمس، بما يقدر 800 جنيها بالطن، ليسجل اليوم 16,900 جنيه، ويكون شامل 14% من ضريبة القيمة المضافة.