الدولار يتعثر مع تراجع أسعار النفط ومحادثات أوكرانيا تدعم اليورو والاسترلينى

تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو وعملات رئيسية أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت أسعار النفط بفعل علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وسط المحادثات الجارية، لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة عملات رئيسية، حوالي 0.4 بالمئة إلى 98.735، لكنه ما زال مرتفعا نحو ثلاثة بالمئة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير.



وصعد كل من اليورو والجنيه الاسترليني حوالي 0.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية التي تراجعت أيضا 0.2 بالمئة أمام الين الياباني.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى ثمانية في المئة بعد انحسار مخاوف الإمدادات مع استمرار المحادثات لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بينما يشير تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى نمو اقتصادي أبطأ وطلب أقل على النفط.



والاقتصاد الأوروبي والعملة الموحدة سريعا التأثر على نحو خاص بالحرب وسعر النفط.

وفي سياق متصل، أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحظر الذي فرضته على توريد أوراق الدولار النقدية إلى روسيا لن يشمل الحالات الفردية والمدخرات الشخصية لأغراض غير تجارية.

وقال بيان الخزانة: "السماح لجميع التعاملات الشخصية ولمرة ​​واحدة وضرورية للتحويل غير التجاري للأموال الشخصية مثل نقل أوراق الدولار الأمريكي من الولايات المتحدة أو من شخص أمريكي، بغض النظر عن موقعه، إلى فرد في روسيا أو نقل أوراق الدو لار الأمريكي النقدية لشخص أمريكي في روسيا".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع بموجبه توريد أوراق الدولار الأمريكي النقدية إلى روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن "دويتشه بنك" أكبر مصرف في ألمانيا أنه سينسحب من روسيا، مقتديا بمؤسسات مالية دولية أخرى.

وقال المصرف في بيانه: "نحن في صدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية".