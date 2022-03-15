إضراب عام في النقب احتجاجًا على استشهاد أحد الشبان برصاص الاحتلال

أعلنت بلدية رهط في النقب، مساء الثلاثاء، الإضراب العام، غدًا الأربعاء، احتجاجًا على استشهاد الشاب سند سالم الهربد.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب كافة المؤسسات العامة والتجارية والمرافق الأخرى ومؤسسات التربية والتعليم عدا التعليم الخاص، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وطالب رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان أعضاء المجلس البلدي بالتواجد غدا في مبنى البلدية لمتابعة الأحداث، والمشاركة في الجنازة وزيارة عائلة الشهيد، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم فور الانتهاء من التشييع.

كما قرر المجلس البلدي تخصيص أول ساعتين في المؤسسات التعليمية كافة يوم الخميس للتطرق إلى استشهاد الشاب الهربد والاعتداءات على أهالي النقب.

فيما قالت قالت القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي في بيان لها إنها طالبت وزير الأمن الداخلي بفتح تحقيق شامل.

وقدم النائب بالكنيست أسامة السعدي استجوابا لوزير الأمن الداخلي عومر بار ليف حول قضية مقتل الشاب سند سالم الهربد من مدينة رهط صباح الثلاثاء برصاص المستعربين وأفراد الشاباك.

وطالب النائب السعدي وزير الأمن الداخلي بفتح تحقيق في الجريمة.

وتابع السعدي: "نشجب هذه الجريمة ونستنكرها، هذا إعدام ميداني، على يد عصابات الشرطة والشاباك، وليست المرة الأولى التي يقتل فيها أناس أبرياء على يد أفراد متهورين من الشرطة أو ضمن سياسة ممنهجة، خاصة عندما يتم الحديث عن عربي فإن الأصابع تكون خفيفة على الزناد"، كما دعا إلى إقامة لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للتحقيق في الجريمة.