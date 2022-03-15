جامعة الأزهر تعزى فى وفاة شقيقة أمير مكة

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأمير خالد الفيصل، مستشار جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وأمير منطقة مكة المكرمة، في وفاة شقيقته، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

في سياق متصل، دعا الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى منع تصدر غير المتخصصين للفتوى الشرعية، قائلًا: "لو تصدر غير المتخصص في الطب أو القانون لتعرض لعقوبات، لكن للأسف الزي الأزهري هو مشاع بين الجميع".

وأضاف المحرصاوي في كلمته خلال الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه للأسف أصبح الدين مهنة من لا مهنة له، مؤكدًا أنه لا تجديد للخطاب الديني دون تحديد من له حق الحديث فيه.