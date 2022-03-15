الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل طفل بطلق نارى فى المرج 15 يومًا

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس المتهمين بقتل طفل بطلق ناري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بقتل طفل بطلق نارى وإصابة شقيقه فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج، بسبب خلافات نسب بينهم، بعدما تم إعداد الأكمنة وتم القبض عليهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص مصرع طفل 13 سنة، مصاب بعيار ناري، وإصابة شقيقه 22 سنة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وقاموا برفع العديد من الأحكام القضائية بسبب خلافات نسب، ويوم الواقعة توجه المتهمون لمحل إقامة الضحايا لإجبارهم علي التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهما وتوفي طفل وأصيب شقيقه ونقلا إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

قاضي المعارضات المرج تجديد حبس المتهمين طفل طلق ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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