الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية - السويس»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، في حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية - السويس"، أمام كوبري سيناء، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب السيارة رقم "ط ص ي 1493"، أمام كوبرى سيناء بطريق "الإسماعيلية - السويس"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة مقيمة بقرية عين غصين، بينهم طفلان.

والمصابون هم: عبدالحميد. م، 40 عامًا مصابًا بكدمة في الرأس، وجرح قطعي بالحاجب الأيمن 2 سم، و"رحاب. م"، 32 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى و"شمس. ع" 5 سنوات، مصابة بكدمة في الجبهة وجرح قطعي 3 سم في بالوجه، و"مكة. ع" 3 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

4 أشخاص أسرة واحدة طفلان حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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