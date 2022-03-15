غدًا.. السوبرانو أميرة سليم ضيفة «معكم منى الشاذلى» على CBC

تحتفل الإعلامية منى الشاذلي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، وذلك في حلقة غد الأربعاء، من برنامج «معكم منى الشاذلي»، في التاسعة مساء على قناة cbc.

ويحل وزير الخارجية الأسبق السفير محمد عرابي ضيفًا في الحلقة، حيث يسرد تاريخ إنشاء الوزارة في مارس 1922، ودور عدد من الوزراء في مراحل كانت حرجة للغاية مرت بها البلاد، مثل حرب أكتوبر وتحرير طابا وزيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس، وصولا إلى مفاوضات سد إثيوبيا.

وفى جزء ثان بالحلقة، وبمناسبة الاحتفال بمرور 130 عامًا علي ميلاد فنان الشعب سيد درويش، تغني السوبرانو أميرة سليم عددا من الأناشيد الفرعونية والأغاني الكلاسيكية بالطابع الفرعوني، وتروي تفاصيل كليبها الجديد «نوستالجيا»، المأخوذ عن أغنية «إيه العبارة» إحدى أهم أغاني سيد درويش.

وتكشف السوبرانو أميرة سليم كواليس علاقتها بالمسارح والأوبرا، وتفاصيل دراستها للبيانو على يد والدتها، وكيف ساعدها والدها الفنان التشكيلي في الرسم، فضلا عن كواليس ظهورها في حفل نقل المومياوات.

ولدت أميرة سليم في القاهرة، وهي ابنة عازف البيانو مارسيل متى والرسام أحمد فؤاد سليم، بعد أن درست العزف على البيانو والباليه والرسم، بدأت التدريب الصوتي والموسيقى الإيطالية في إيطاليا مع السوبرانو غابرييلا رافازي في 1993 وتخرجت في معهد كونسرفتوار القاهرة في عام 1999، في أكتوبر عام 2001، حصلت على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية للدراسة مع السوبرانو كارولين دوماس في مدرسة نورمال دي ميوزيك دي باريس، حيث حصلت على دبلوم الكونسيرتيست عام 2004، وفي عام 2002 ، كانت أول فائزة بالجائزة في مسابقة أورفيتو الدولية بإيطاليا.

بدأت سليم حياتها المهنية كعضو وعازف منفرد في أوبرا القاهرة في 1997 مع أول دور قيادي لها في أوبرا روسيني باربيير دي سيفيليا عام 1998 وتلاها عدد من الإنتاجات الأخرى بعد انتقالها إلى فرنسا، واصلت الظهور في الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى الأوبرا الفرنسية والإيطالية والألمانية.