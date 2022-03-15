لبنان ينفى توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى

نفى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي في بيان، اليوم الثلاثاء، توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون التوصل إلى أي نتيجة، وأعلن عن أن الاجتماعات متواصلة مع الصندوق، ويخيم عليها الطابع التقني المحترف.



وقال المكتب "تطالعنا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تنسب إلى أعضاء الوفد المفاوض وخبراء اقتصاديين، هي أبعد ما تكون عن الواقع، بل مجرد أخبار من صنع مخيلات واسعة، مفادها أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت، من دون التوصل إلى أي نتيجة".



وأضاف: «تهمنا الإشارة إلى أن هناك اجتماعات متواصلة ويومية مع الصندوق، ويخيم على المفاوضات الطابع التقني المحترف، كما يدخل النقاش في صلب الإصلاحات «الماكرو-اقتصادية» والبنيوية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي».



وأشار إلى أن تلك الأخبار تنسب الى أعضاء الوفد المفاوض وخبراء اقتصاديين، على الرغم مما قاله أخيرًا رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء في لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأنها قد أحرزت تقدمًا مهمًا حتى الآن، وإن لم تصل إلى خواتيمها بعد.



وأعلن، عن أن المفاوضات لم تتوقف والأمور تسير بشكل جيد، ونأمل أن تستكمل في الأسابيع القليلة المقبلة.



كانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في مايو من العام 2020، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس من العام 2020، لتستأنف من جديد مع حكومة نجيب ميقاتي.



ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن الماضي.