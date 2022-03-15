الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بقتل طفل فى قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ بقنا بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق مواد الاتهام عليه وهى الإعدام  شنقًا على خلفية اتهامه بقتل طفل، وحددت جلسة الثالث من مايو للنطق بالحكم.

كان المستشار طارق بكر المحامي العام لنيابات قنا الكلية بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد التي تضم قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ونجع حمادي، قد أمر بإحالة المتهم الذي يعمل عاملًا أجريًا، محبوسًا إلى محكمة الجنايات لقيامه يوم 3\7\2021 بدائرة قسم شرطة قنا بخطف الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجه داخل سيارة يستقلها حتى وصلا إلى أحد المدافن وقام بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كان مأمور قسم قنا تلقى بلاغًا بالعثور على الطفل البالغ من العمر 10 سنوات جثة هامدة بإحدى المقابر بناحية المعنا، وتم إخطار مصلحة الأمن العام ونظرًا لما مثلته الحادثة من رعب في نفوس الأطفال تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات وخطة  البحث الأمنية إلى وجود خلافات بين المتهم  وعم الطفل على قطعة أرض ميراث.

محكمة الجنايات إحالة أوراق عامل المفتي الإعدام شنقا قتل طفل مايو الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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