الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

17 أبريل.. الحكم في دعوى وقف شطب درجة الدكتوراه لباحثة في الأزهر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز دعوى مقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها، لجلسة 17 أبريل المقبل للحكم.

وقائع القضية تعود إلى تقدم باحثة تدعى "ا. ي" بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.

ولخصت الدعوى، أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم، امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به أثناء عملها بإحدى الصحف.

وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة دعوى إحدى الباحثات رئيس جامعة الأزهر رسالة الدكتوراه جلسة 17 أبريل

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