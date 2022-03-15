الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. فصل جديد فى قضية محمد رمضان والطيار الراحل

محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار الراحل

تنظر محكمة النقض، غدًا الأربعاء، الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم إلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى "أبواليسر"، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقف الأخير عن العمل عام 2019.

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار الراحل أشرف أبواليسر- توفي لاحقًا- عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وأعلن رمضان، في وقت سابق، حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"تنفيذ حُكم قضائي.

الطيار أشرف أبواليسر، توفي 25 أبريل الماضي، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

محكمة النقض الطعن الفنان محمد رمضان سداد الزام ازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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