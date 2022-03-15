الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بالخانكة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 بجروح قطعية وطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين عائلتين خلال جلسة صلح في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين وإحداث إصابات بينهم نتيجة استخدامهم الأسلحة البيضاء، في منطقة الجبل الأصفر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين حدوث مشادة كلامية بين «ه. ج، ج. أ» كطرف أول، وبين «ع. س، م. س، ك. س» كطرف ثانِ.

وتبين من التحريات أن المشادة تطورت إلى تعدي الطرف الثاني على الأول وإحداث إصابة أحدهما وآخرين بجروح قطعية في الجسم، أثناء انعقاد جلسة عرفية مصغرة بين أهالي الطرفين بحضور عمدة الجبل الأصفر.

وتفاجأ الطرف الأول يهجوم عدة أشخاص من أقارب الطرف الثاني عليهم يحملون أسلحة بيضاء وشوم كما أنهم حازوا سلاح ناري فرد خرطوش وأطلقوا منه الأعيرة النارية مما تسبب في فزع الأهالي وأسفر عن ذلك إصابة 3 من المواطنين.

وتم تحرير المحضر رقم 5430 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة القليوبية جلسة صلح عائلتين مشاجرة طلقات نارية الأسلحة البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

الرئيس السيسي يوجّه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

جريمة «شهر العسل».. 5 جنيهات تُنهى حياة «عروس القليوبية» على يد زوجها

الرئيس السيسى يوجّه بتوزيع «كراتين رمضان» على الفئات الأكثر احتياجًا

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد بشأن وفاة حارس مرمى الناشئين بالأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ

عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟