إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بالخانكة

أصيب 3 بجروح قطعية وطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين عائلتين خلال جلسة صلح في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين وإحداث إصابات بينهم نتيجة استخدامهم الأسلحة البيضاء، في منطقة الجبل الأصفر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين حدوث مشادة كلامية بين «ه. ج، ج. أ» كطرف أول، وبين «ع. س، م. س، ك. س» كطرف ثانِ.

وتبين من التحريات أن المشادة تطورت إلى تعدي الطرف الثاني على الأول وإحداث إصابة أحدهما وآخرين بجروح قطعية في الجسم، أثناء انعقاد جلسة عرفية مصغرة بين أهالي الطرفين بحضور عمدة الجبل الأصفر.

وتفاجأ الطرف الأول يهجوم عدة أشخاص من أقارب الطرف الثاني عليهم يحملون أسلحة بيضاء وشوم كما أنهم حازوا سلاح ناري فرد خرطوش وأطلقوا منه الأعيرة النارية مما تسبب في فزع الأهالي وأسفر عن ذلك إصابة 3 من المواطنين.

وتم تحرير المحضر رقم 5430 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة والعرض على النيابة للتحقيق.