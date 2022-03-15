استئصال ورم وزنه 18 كيلو من بطن شاب بقنا

نجح فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي، في استئصال ورم ضخم من داخل البطن يزن 18 كيلو جرام لشاب من محافظة قنا يبلغ من العمر 30 عاماً.

وصرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، بأن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات من العمل المتواصل، حيث تم استئصال الورم الضخم من البطن مع الحفاظ على باقي الأعضاء الباطنية المجاورة له، والأوعية الدموية الحيوية المحيطة به، وتم خروج المريض بسلام إلى القسم الداخلي وهو الآن بصحة جيدة ويخضع للعلاج ما بعد العملية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن المريض حضر إلى المستشفى يعاني من تضخم بالبطن، وبعد إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة على البطن والحوض تبين وجود ورم كبير الحجم خلف الغشاء البريتوني للبطن، حيث تم توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية، وإجراء العملية الجراحية بقسم الجراحة العامة والأورام.

وأوضح الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، أنه تم التعاون بين الفريق الجراحي وفريق التخدير لإجراء تلك العملية الجراحية، مؤكدًا أن المستشفى على استعداد كامل لتلقي مثل هذه الحالات المعقدة ومساعدتها لما تملكه من كوادر طبية مؤهلة ومدربة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور سمير عبد المجيد أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، أنه أشرف على إجراء الجراحة الدكتور عاصم الثاني والدكتور عمر الطبري أساتذة الجراحة العامة ورئيسا قائمة العمليات الجراحية لهذا اليوم، وقد أجرى الجراحة الدكتور أسامة العريبي أستاذ مساعد الجراحة العامة والأورام، بصحبة الفريق الجراحي الدكتور أحمد عبد الرحيم مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور مصطفي فراج مدرس مساعد جراحة عامة، أحمد عكي طبيب مقيم جراحة عامة، وأيضاً فريق التخدير الدكتور محمد محروس مدرس، صلاح الأمير، وشهاب محمود أطباء مقيمين بقسم التخدير.

وأوضح الدكتور أسامة العريبي، أنه تم وضع خطة جراحية للتعامل مع الحالة حتي يتم الحفاظ على الحالب والشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي والأوعية الدموية المغذية للأمعاء، حيث تم إجراء الجراحة بنجاح بدون أي عطب بالكليتين أو الحالب أو الأوعية الرئيسية بالبطن.