برلمانية تطالب بإنشاء وحدة للكشف عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة ببنى سويف

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي، وإجراء عمليات زراعة القوقعة بمستشفى ناصر العام بمحافظة بني سويف.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق في سبتمبر 2019 مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية.

وأكملت عضو مجلس النواب، لكن للأسف الشديد لا يوجد مراكز أو وحدات للكشف المبكر بمحافظة بني سويف، حيث يتم الكشف على الأطفال من خلال نقاط تمركز لوحدات صحية متنقلة وغير دائمة، تاتي على فترات للكشف وترحل.

وتبقى المعاناة فيمن لديهم ضعف السمع نتاج خلو محافظة بني سويف من اى وحدات صحية للكشف المبكر أو لزراعة القوقعة لدى الأطفال.

وأضافت منى عبد الله، يعاني الأطفال بمحافظة بنى سويف من عدم وجود أية وحدات صحية أو مستشفيات تقوم بزراعة القوقعة (Cochlear implant) وهي عملية يتم فيها زراعة جهاز إلكتروني صغير ومعقد تحت الجلد، يساعد على الإحساس بالصوت عند الأطفال الذين يعانون من الصم الشديد أو الذين يعانون من ضعف شديد في السمع.

وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بإنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي، كما طالبت بإنشاء غرفة عمليات أو أكثر بمستشفي ناصر العام لإجراء عمليات زراعة القوقعة بمحافظة بني سويف، نظرا لخلو المحافظة من اى مستشفي تقوم بمثل هذه العمليات.