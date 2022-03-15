بطريرك السريان الأرثوذكس ينظم فعاليات الصوم الكبير

استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الأرثوذكس وفدًا من مجلس قادة الفوج الكشفي البطريركي، وذلك في البطريركية في باب توما بدمشق.

حضر اللقاء كل من المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، والمطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

في بداية اللقاء، هنأ مجلس القادة قداسته بمناسبة عيد مار أفرام السرياني متمنّين له دوام الصحة والعافية. كما قدّموا له درعاً تقديريًا شاكرين دعمه المستمر لهم، وتحدّث قداسته ولجنة المنسّقين عن وضع الكشاف السرياني في سورية لا سيما النشاطات المشتركة التي تقوم بها الأفواج في جميع الأبرشيات. كذلك، أطلع مندوبو الأبرشيات قداسته على نتائج اجتماعاتهم التي قاموا بها مؤخرًا برعاية نيافة المطران جاك يعقوب ودعمه.

كما عرضوا للخطوات التي سيتّخذونها من جهة تبادل الخبرات وتوحيد المراسم واللباس. فبارك قداسته جهودهم وأثنى على همّة المرشدين كما عبّر عن سروره أنّ اجتماعهم فتح المجال أمام الكشاف السرياني في سورية للمزيد من التعاون والتنسيق الضروريّين لاستمرار نجاح الكشاف وضمان تقدّمه وازدهاره.

وترأّس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني صلاة المساء الخاصة بـ آحاد الصوم المقدّس والمعروفة بـ"رمشويوثو" في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في باب توما – دمشق.

بعد قراءة الإنجيل، تحدّث صاحب النيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتربية المسيحية، عن شفاء الأبرص، شارحاً معنى البرص في العهد القديم وكيف أنّ الشفاء منه كان بمثابة الإعادة إلى الحياة في المجتمع. كما قارن الخطيئة بالبرص في أنّها تبعدنا عن الله في حين أنّ التوبة تقرّبنا منه وتعيدنا إليه وتشفينا من الخطيئة.

حضر الصلاة أيضاً صاحب النيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

كما استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني السيد داغفين هويبراتين، الأمين العام لمنظمة “الكنيسة النرويجية للمساعدة” يرافقه وفد من المنظمة، وذلك في مقر البطريركية في باب توما بدمشق.

حضر اللقاء صاحب النيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، والسيد روي موصلي، المدير التنفيذي لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية.

بحث قداسته وضيوفه المشاريع المشتركة التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع البطريركية عبر هيئة مار أفرام.