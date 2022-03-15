الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الشهود في وفاة «حارس مرمى الأهلي»: والده رفض طلبه للزواج

حارس الاهلي
حارس الاهلي

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال شهود العيان وأسرة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين؛لسماع أقوالهم في إلقاء نفسه من شقة سكنه.

وقال شهود للواقعة، إن المتوفي يمر بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وأعلنت النيابة العامة عن مباشرتها التحقيقات في وفاة اللاعب حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغٌ اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة.

وتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة، وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين تقرير الطب الشرعي الصفة التشريحية الخطيب

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