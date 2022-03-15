الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدولي للتميز والجودة» يكرم رموز الفن والثقافة في دورته التاسعة

مؤتمر الجودة والتميز
مؤتمر الجودة والتميز

كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة عن انطلاق دورته التاسعة بإحدى الفنادق الكبرى يوم الجمعة القادم الموافق 18 من مارس الجاري، ويكرم من خلاله العديد من الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات، منها الطب والسياسة والثقافة والرياضة والفن والإعلام، كما يهتم المؤتمر هذا العام بالمرأة ودورها في المجتمع. 

قال الدكتور مرسال إبراهيم رئيس المؤتمر "إن الدورة هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز، بالإضافة إلي تسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات، والمؤسسات المتميزة في العمل، وطرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية على الشخصيات الهامة وللوصول إلى الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة".

وأشار إلى أنه "كان من بين المكرمين هذا العام السيدة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، والتي وافتها المنية منذ أيام، ولكن حرصا منا علي تكريم القيمة الممثلة في شخصها الكريم والدور الذي كانت تقوم به في المجتمع ومسيرتها المشرفة وخدماتها الجليلة في مجال التنمية الصحية ومجمل أعمالها في مجال العمل الخيري، فهي من الشخصيات التي كان لها دور كبير على مدار سنوات طويلة في العمل المجتمعي". 

وعن المكرمين هذا العام أضاف "هذا العام اخترنا عدد كبير من المتميزين في مختلف مجالاتهم، ومن أبرز المكرمين في هذه الدورة من المؤتمر معالي السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفي مجال الفن سيتم تكريم النجوم محمد صبحي، ويسرا، وسوسن بدر، ويوسف الشريف، وسيد رجب، وصابرين، وحنان مطاوع، والمايسترو نادر عباسي، والسوبرانو أميرة سليم، بالإضافة إلي المطرب حمادة هلال، إدوارد ومي عمر، ومي سليم، وذلك لتميزهم ودورهم الفني والإنساني، كما سيتم تكريم الإعلامي ممدوح الليثي، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

وفي مجال الرياضة سيتم تكريم كل من الكابتن أحمد حسن عميد كرة القدم، والثعلب الصغير حازم إمام، ونجم الأهلي وليد سليمان والسباح غفران طارق، كما يكرم المؤتمر المهندس أحمد حنفي أحد أهم الرواد في التحول الرقمي في مصر والعالم، والدكتور هشام أحمد عبد الستار استشاري تخسيس وتغذية، والمهندس تامر القصلي أحد الرواد في مجال البنية التحتية. 

ولأن مارس هو شهر المرأة فقد اختارت اللجنة العليا عدد من السيدات من مختلف أنحاء الوطن العربي لتكريمهم على دورهم الفعال في مختلف المجالات منها الفنانة والإعلامية منى عبد الغني وسيدة الأعمال العمانية الشيخة "ثريا الغيثي"، والإعلامية الكويتية وسفيرة الحب والسلام "حنان المطوع"، كما سيتم تكريم الإعلامية والكاتبة إنجي علاء، والإعلامية بسمة وهبة ورحمة خالد، والدكتورة مي عبد الحميد طبيبة الأسنان، ومصممة الأزياء هاجر قشقوش، المؤتمر من تنظيم مؤسسة Diamond Pyramid الدولية.

مؤتمر الجودة والتميز اسماء المكرمين في مؤتمر الجود موعد مؤتمر الجودة والتميز انيسة حسونة يسرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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