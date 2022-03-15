الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في الانضمام لـ«خلية داعش عين شمس» لـ10 أبريل

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى إعادة محاكمة بهاء عمر عبد الحميد، المتهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ«خلية داعش عين شمس»، إلى جلسة 10 أبريل للمرافعة.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وقيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

الدائرة الرابعة إرهاب جنايات القاهرة محاكم طرة ب المستشار محمد السعيد الشربينى عين شمس داعش عين شمس

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