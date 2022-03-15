تأجيل محاكمة متهم في الانضمام لـ«خلية داعش عين شمس» لـ10 أبريل

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى إعادة محاكمة بهاء عمر عبد الحميد، المتهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ«خلية داعش عين شمس»، إلى جلسة 10 أبريل للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وقيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.