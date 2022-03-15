مواطنون عن «مبادرة كلنا واحد»: «حمتنا من جشع التجار»

قدم عدد من المواطنين الشكر من داخل أسواق مبادرة «كلنا واحد»، التي اطلقتها وزارة الداخلية؛ اليوم الثلاثاء، ولمدة 30 يومًًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية وغير غذائية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المواطنون: «نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على هذا الجهد وتوفير المنتجات وسلع رمضان، خاصة مع جشع التجار، واستغلال ذلك باحتكار السلع».

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف (أبوعلاء) – راديو طلعت – العربي للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للاستيراد والتصدير»، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.