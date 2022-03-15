الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم في «محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر»

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم صهيب عبد الحليم إسماعيل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر»، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كانت  المحكمة قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقالت فى حيثيات حكمها :"المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات.

وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقى المتهمون لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة فى ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".

محكمة جنايات طره لمستشار محمد السعيد الشربيني محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر إعلامي ا

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