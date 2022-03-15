الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء التحقيق مع المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بالهرم

جريدة الدستور

بدأت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بقتل صديقه، وتمزيق جسده بسبب خلافات سابقة بينهما في الهرم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُقطعا لنصفين، وبالفحص الأمني، تبين أنه شاب يدعى محمد السيد 37 سنة، من مدينة شبين القناطر، وعثر على جثته مُقطّعة نصفين داخل أحد عقارات الهرم بالجيزة.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قتل خلافات سابقة الهرم النيابة العامة في الجيزة المتهم

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