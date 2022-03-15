وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على محور 26 يوليو

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم 3 سيارات بمحور 26 يوليو، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان لبنان.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلي محور 26 يوليو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع اصطدام 3 سيارات ملاكى مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وانتقلت أوناش المرور إلى المكان وتمت عملية رفع حطام الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.