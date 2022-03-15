التصريح بدفن جثة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أمرت النيابة العامة في المنيا، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة مواطن توفي في حادث تصادم، بمركز سمالوط، في محافظة المنيا.

كان شهد الطريق الصحراوى بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة عند مدخل محور سمالوط على الطريق الصحراوى الغربى.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى النموذجى بسمالوط، وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وقد تمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة.