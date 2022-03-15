شرح درس جديد للغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بقناة مدرستنا

بثت قناة مدرستنا 2، للمرحلة الاعدادية، فيديو شرح درس جديد لمادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية.

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أعزائنا طلاب "الصف الثالث الإعدادي" إليكم تدريب بسيط في صيغة "read and correct the underlined words".

كما طالبت القناة، بالتعرّف على طريقة الحل من خلال الفيديو التالي، من درس "protecting our planet"، مادة "اللغة الإنجليزية".

https://www.facebook.com/MadrasetnaPreparatory/videos/342924284439315

كما طالبت أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HDمن اللينك ده:

https://www.youtube.com/c/ قناةمدرستنا.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، وتستمر لمدة 15يومًا.

وأعلنت الوزارة، إتاحة التقديم، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 مدرسة هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي:

- يجب التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

- ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الإسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

- أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أي مدرسة لأخرى تحت أى مسمى، أو لأى سبب إلا بتقديم جديد فى المواعيد المحددة، ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

- أن يكون البريد الالكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل، وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولي الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

- يجب تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولي الأمر من خلاله عند الضرورة وفى حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولى الأمر.

- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

- يجب أن يراعى ولي الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائياً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الآخر الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولي الأمر الحق في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولي الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظراً لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الالتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

- فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على منصة التقدم، ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة، ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

- مسئولية نقل الملف الإلكتروني للطفل مسؤولية كاملة على ولي الأمر، وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه ١٥ يوم (فقط خمسة عشر يوماً) من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالي في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة الإقرارات التى تحددها المدرسة.