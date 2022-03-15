الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 674 مخالفة لمحلات بسبب قرارات الغلق

غلق محل
غلق محل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 674 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. 

كما تم ضبط 180 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 941 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة،  ويجري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية قرار الغلق مخالفة تحرير ارجيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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