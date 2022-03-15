أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٢ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في منطقة المرج حيث تم علاج حالات خمول المبايض والالتهاب الرحمي في عدد من رؤوس الجاموس والأبقار، وتشخيص وفحص الحمل باستخدام جهاز السونار، كما تم تشخيص حالات عشر في الأبقار والجاموس، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة على محلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و 903 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 8786 راس ضد مرض جدري الضأن و الطاعون، كذلك تم عقد 14 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة و مرض السعار.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح بزمام كفر شكر والبقاشين، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية بميت كنانة للتوعية بأهم العمليات التي تجرى على محصول الفراولة، كما تم زراعة مساحة 5 فدان قطن بناحية قها وتوزيع 22 شيكارة تقاوي بذور قطن وجارى توزيع باقي الكمية، كما تم عقد ندوة بمركز كفر شكر حول الري الحديث واخر المستجدات التي تمت على أرض الواقع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعا مع مديري الادارات التعاونية ورؤساء أقسام المتابعة، لمناقشة كافة أعمال القطاع الزراعي، كما تم ازالة عدد (86) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت المديرية حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرت عن ضبط (21) عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات والمخصبات بدون ترخيص وغير مسجل بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية، كما تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين 1560 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين 827 جرعة ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 57 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، كما تم عقد ٥٢ ندوة ارشادية و77 لقاء إرشادي وذلك للتوعية بالمشروعات القومية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الخارجية، لبحث استعدادات انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، إزالة 47 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، في إطار استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة ١٦ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 50 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم عقد ٢٣ ندوة إرشادية، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حالة الزراعات القائمة بالمحافظة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لبحث خطة المديرية في اقامة منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة، كما تم افتتاح موسم حصاد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، كذلك تم عقد يوم حقل لمحصول الشعير ضمن فعاليات الحملة القومية المجانية للنهوض بإنتاجية محصول الشعير، كما تم عقد ندوة حول التغذية السليمة للماشية البتلو والحلاب.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح، كما تم المرور الميداني على مركز فارسكور، ومتابعة أعمال الإدارة ، والمرور على وحدة تصنيع الألبان، وعنبر الإنتاج الداجنى، ومنحل العسل، فضلا عن مواصلة التجهيز لمنفذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان الكريم، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع أصحاب مصانع الأعلاف لمتابعة مشاكلهم، كما تم التنسيق لافتتاح منفذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، كما تم مواصلة حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، طامية، سنورس، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية ومسئولي حماية الأراضي بالمحافظة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا اجتماع طارئ مع مديري عموم الإدارات الزراعية، لبحث آخر المستجدات حول محصول القمح وحالة الحقول الإرشادية بالمراكز، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا عن استعدادها لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، البدء في زراعة صوبه مكشوفة، بالمديرية ببعض الخضروات ومنها الباذنجان والفلفل والتي تروى بالري الحديث (الري بالتنقيط).

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة باقامة بجولة معرض زهور الربيع بمدينة شرم الشيخ، كما تم تفقد حالة الزراعات والوحدة البستانية بنواحي المحافظة، كما تم تفقد الزراعات بمدينة أبو رديس، وفحص أشجار النخيل، كما تم أيضا المرور على بعض المزارع والوديان التابعة لمدينة راس سدر، كما تم افتتاح فعاليات دورة مطبقى المبيدات للمهندسين الزراعيين.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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