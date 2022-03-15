الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحجة تسفيرهم.. ضبط صاحب شركة وموظف نصبا على المواطنين بالعجوزة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهما للخارج، في العجوزة بالجيزة.

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 10 مواطنين، يفيدون فيه بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسؤولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج واستيلائهم على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للخارج دون الوفاء بذلك .

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها مدير شركة للإلحاق العمالة بالخارج، وموظف بذات الشركة ، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة،  وقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالشركة، فى النصب والاحتيال على المُبلغين وآخرين بزعم تسفيرهم للخارج بمقابل مادي،واستوليا على مبالغ مالية من المبلغين دون الوفاء بذلك. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بمواجهتهما أقرا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى وإستيلائهما على تلك المبالغ المالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

العمالة المصرية قسم شرطة المواطنين استيلاء وزارة الداخلية محافظة الجيزة الاموال العامة نصب علي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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