ضبط 9 تجار مخدرات وتنفيذ 7 ألف حكم قضائي بطوخ

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج منها ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 23 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 29 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 7554 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.