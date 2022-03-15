استعداداً لرمضان.. الإسكندرية تطلق خدمات طوارئ لاستقبال شكاوى ارتفاع أسعار السلع

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين بالمتابعة الدورية والمفاجئة للأسواق والمحال للتصدي لكافة أشكال الاستغلال وضبط الأسواق استعداداً لشهر رمضان ، ، وكلف بنشر الأرقام والخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن كافة صور المغالاة في الأسعار والغش التجارى، واحتكار الأسعار.



وأهاب المحافظ بالمواطنين الإبلاغ الفورى عن أي تجاوزات على الأرقام والروابط المخصصة للشكاوى لإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وأتاحت المحافظة أرقام للطوارئ في حالة الشكاوى من ارتفاع الاسعار أو نقص الخدمات.



-في حالة الشكوى من مغالاه أصحاب المخابر ومحال البقالة في رفع أسعار السلع الاساسية، أو رغيف الخبز التواصل على أرقام مراكز الخدمات التابع لها المحل أو المخبز وسيتم الرد خلال أوقات العمل الرسمية من خلال :

•مركز خدمة حي غرب : التواصل علي الارقام الاتية (واتس آب : ٠١١١٠٠٤٠٨٨٥ / تليفون : ٠٣٤٤٠١٠٠٢)

•مركز خدمة حي شرق (واتس أب و تليفون : ٠٣٥٤٤٩٣٧٩)

•مركزخدمة محرم بك ( واتس آب : ٠٣٤٢٤٣٦٢٥)

•مركز خدمة العجمي ( واتس آب :٠١٢٨٣١٠٩٦٦٦)

•مركز خدمة طوسون (واتس آب و تليفون : ٠٣٥٦٢٦٠٨٠)

•مركز خدمة ابو قير ( واتس آب : ٠٣٥٦٢٩٩٣٧)

•مركز خدمة السيوف ( واتس آب : ٠١٢٨٠٧٠٦٩٠٢)

-في حالة وجود شكوى من محال السلع المعمرة، أو انتقاص في أي خدمة مقدمة للمواطنين يمكن تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك ويجب مراعاة التأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوي مثل( الفاتورة / الضمان ... ) ويتم التواصل عن طريق :

• الإتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من أى خط أرضى علي الرقم 19588.

•إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 034830354

•إرسال الشكوى من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك .

www.cpa.gov.eg

•التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 15 شارع سيدي ياقوت - ميدان المساجد - الجمرك - الاسكندرية

• تسجيل الشكوي عبر خدمة الواتس اب علي رقم : 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط و ليس لاستقبال المكالمات .

• تسجيل الشكوي أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

• تقديم شكوى خلال تطبيق المحمول الخاص بحماية المستهلك على جوجل أو آبل ستور.

-في حالة الشكوى من المغالاة في الاسعار أو عدم وجود قائمة أسعار معلنة ومعتمدة بالمحال العامة والفنادق يتم التواصل مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال:

•موقع الإدارة الرسمى :

www.catr.gov.eg

•أو يمكنك تحميل تطبيق الإدارة

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.catr

•أو التواصل من خلال أرقام الشكاوى التالية: (01289252668 /0127064749 ).