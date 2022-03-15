مع اختلاف العلماء.. «الإفتاء» توضح كيفية إخراج الكفارة من الطعام

تعد كيفية إخراج الكفارة، من المسائل التي يرغب الكثير من المسلمين في معرفة رأي الشرع منها، فهناك من يخرج الكفارة على هيئة أشياء مادية ومنهم من يخرجها على هيئة طعام واختلف العلماء حولها.

وهناك وهناك أنواع للكفارة مثل كفارة اليمين والنذر، وكفارة القضاء وغيرها من أنواع الكفارات التي حددتها الشريعة الإسلامية، لذا تصدر هذا السؤال مؤشرات البحث على شبكة الانترنت.

وقالت دار الإفتاء اشترط الفقهاء، حول إخراج الكفارة من الطعام أم من الأشياء المادية غير خاصة بالطعام في إخراج الكفارة سواء يمين أو غيره من أنواع الكفارات التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين.

وأشارت دار الإفتاء أن التكفير عن فعل شئ هو واجب مالي في ذمة الشخص، فلا بد أن يأخذه الفقير معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء، متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

وأكدت الإفتاء على أنه لا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب.

- طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث الدار عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.